Украинские штурмовики появились над Азовом

ВСУ берут на прицел российские корабли

Боевые самолеты и вертолеты ВСУ отработали атаку на российские корабли над акваторией Азовского моря. Судя по видео, которое опубликовал штаб Операций объединенных сил (ООС), в учениях участвовало звено штурмовиков Су-25 "Грач" и МиГ-29.

Сообщается, что летчики отработали поддержку с воздуха кораблей ВМС и Госпогранслужбы, которые патрулируют акватории Азова в пределах района ООС. Наведение на цели осуществлялось с кораблей, после чего самолеты совершали выход на "врага" и условный пуск ракет. Боевых пусков, судя по всему, не было.

Су-25 могли быть из 229-й бригады тактической авиации ВСУ, дислоцированной в Николаеве. Ситуация в Азовском море резко обострилась после задержания российскими пограничниками в Керченском проливе украинских моряков, которые нарушили территориальные воды РФ. После этого на Украине было объявлено военное положение, а Россия перебросила дополнительные силы ближе в Азову, включая береговые ракетные комплексы "Бал".