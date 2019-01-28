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Украинские штурмовики появились над Азовом

Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defense of Ukraine (CC BY-SA 4.0)
ВСУ берут на прицел российские корабли

Боевые самолеты и вертолеты ВСУ отработали атаку на российские корабли над акваторией Азовского моря. Судя по видео, которое опубликовал штаб Операций объединенных сил (ООС), в учениях участвовало звено штурмовиков Су-25 "Грач" и МиГ-29.

Сообщается, что летчики отработали поддержку с воздуха кораблей ВМС и Госпогранслужбы, которые патрулируют акватории Азова в пределах района ООС. Наведение на цели осуществлялось с кораблей, после чего самолеты совершали выход на "врага" и условный пуск ракет. Боевых пусков, судя по всему, не было.


Су-25 могли быть из 229-й бригады тактической авиации ВСУ, дислоцированной в Николаеве. Ситуация в Азовском море резко обострилась после задержания российскими пограничниками в Керченском проливе украинских моряков, которые нарушили территориальные воды РФ. После этого на Украине было объявлено военное положение, а Россия перебросила дополнительные силы ближе в Азову, включая береговые ракетные комплексы "Бал".

Александр ИЛЬИН
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