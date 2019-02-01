Трое из экипажа "Челленджера" погибли страшной смертью

Астронавты были живы до момента удара о воду

Тридцать три года назад в США произошла авария, которая серьезно ударила по программе американских шаттлов: 28 января 1986 г. практически сразу после взлета взорвался "Челленджер" вместе с семью астронавтами на борту. Трагедия, которую телеканалы транслировали в прямом эфире, шокировала американцев, которые провожали участников экипажа как героев. В течение часа практически вся Америка узнала о гибели "Челленджера".

После катастрофы шаттлы на запускали в течение 32 месяцев, а специально созданная комиссия расследовала причины ЧП. Как выяснилось, прямо во время старта повредилось уплотнительное кольцо правого твердотопливного ускорителя. В его боку образовалась дыра, а реактивная струя била прямо в сторону внешнего топливного бака.

Топливо загорелось, и "Челленджер" разрушился на куски. Интересно, что трое членов экипажа пережили разрушение шаттла, оставаясь в герметичной кабине. Это выяснилось впоследствии, в результате подъема капсулы со дна океана. Оказалось, что они включили персональные приборы подачи воздуха и пытались восстановить подачу электричества в кабину. Об этом говорило положение тумблеров электросистемы.

Но перегрузка была уже такая, что астронавты наверняка потеряли зрение и находились в шоковом состоянии. По подсчетам NASA, она равнялась 20G, а это в четыре раза больше предусмотренных 5G. Военные летчики теряют сознание на тренажерах на перегрузках 8-10G. Тем не менее трое участников экипажа – Майкл Смит, Эллисон Онидзука и Джудит Резник – были живы до удара о воду.



После катастрофы все шаттлы оборудовали системами аварийного спасения. Но экипажу "Челленджера" она все равно бы не помогла. Челнок предполагалось покидать по очереди, когда тот находился в горизонтальном полете. Но кабина терпящего бедствия шаттла пулей поднималась ввысь, а затем начала падать по баллистической траектории.

После гибели "Челленджера" Пентагон отказался от использования челноков для запусков военных спутников и предпочел ракеты-носители Titan IV. Окончательно похоронила программу гибель "Колумбии" 16 января 2003 года. Шаттл сгорел на высоте более 60 км на скорости 5,6 км/секунду.

Планы использования челноков для полетов на Марс так и остались мечтой. На данный момент американцы используют только небольшие беспилотные шаттлы вроде Х-47В, который совершает уже свой пятый полет. А кораблями многоразового использования занимается только Илон Маск.