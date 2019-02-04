Сохраняя верность традициям: в воинских частях начались "Дни национальной кухни"

В армии традиции имеют огромное значение, их чтят и уважают. Воинское приветствие, присяга, проводы в отставку – одни из старейших ритуалов, существующих до сих пор.

Воинское приветствие, присяга, проводы в отставку – одни из старейших ритуалов, существующих до сих пор. Но со временем появляются новые, занимающие по праву особое место в жизни военнослужащих. Одним из таких стали "Дни национальной кухни". И, несмотря на то, что эту традицию в армейскую жизнь привнесли гражданские повара, она крепко вошла в военный обиход. "Дни национальной кухни" – это не просто гастрономический праздник, а знакомство с особенностями культуры разных народов. Практически каждый месяц в воинских частях проводят кулинарный праздник. Военные уже познакомились с грузинскими, армянскими, таджикскими, абхазскими, белорусскими, украинскими, среднеазиатскими, итальянскими латиноамериканскими, индийскими блюдами.

В этом месяце столовую в/ч 30616-8 во Владимирской области украсили в русском народном стиле, а на обеде солдат встречали песнями, плясками и праздничными угощениями. Во главе стола – самовары с сушками-баранками и каравай на расшитом рушнике, а вокруг – разнообразная выпечка: пироги, пирожки, ватрушки, расстегаи, шаньги, блины и оладьи, сдобренные несколькими видами варенья.

Гражданские повара, которые теперь обеспечивают полноценным рационом воинские части, постарались удивить военнослужащих. Они уже не раз отмечали, что сделать это не так просто по нескольким причинам. Во-первых, всё меню должно строго соответствовать СанПиН, а во-вторых, состоять из нескольких вариантов блюд по каждой позиции и при этом не повторяться как минимум в течение недели.

В этот раз "шведский стол" в русском стиле был богат на традиционные блюда. На первое можно было выбрать борщ или рассольник, на второе – запечённую говядину под шапкой из томатов, курицу или свинину в кляре с гарниром из макарон, гречки с овощами или картофельного пюре с зеленью. Из салатов были "Зимний", "Витаминный" или любой овощной микс на вкус солдата из продуктов салат-бара: морковь, свекла маринованная, лук, чеснок, горошек, фасоль, огурцы консервированные, лечо. Дополняли праздничный обед компот из сухофруктов и витаминизированный напиток из лимона.

Стоит отметить, что даже такое тематическое меню полностью соответствует всем требованиям Роспотребнадзора и перед подачей проходит строгий контроль главного технолога комбината и санитарного врача части. Специалисты учитывают все необходимые характеристики, включая состав и калорийность, при этом оценивая и вкус готовых блюд.

Точный военный расчёт во всём, даже в питании, всё равно не мешает гражданским поварам баловать солдат вкусными угощениями, ведь в книге рецептов повара воинской части только вариантов приготовления говядины около десятка. А пока на армейских кухнях трудятся сотрудники комбинатов питания, у солдат появилось больше времени для тактической, огневой и физической подготовки.