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Климатическая бомба рванет на Севере

Фото: flickr.com/Alaskan Command
Глобальное потепление создают искусственно

В российских СМИ муссируют тему выделения парниковых газов в связи с ростом температуры всего на два градуса. Поводом стал пресс-релиз специалистов Красноярского научного центра РАН. Ученые пришли к выводу, что даже при таком незначительном потеплении почвы ускоряют выделение углекислого газа в два раза.

Специалисты создали камеры, в которых регулировалось температура и влажность, и поместили туда доставленные из Якутии арктические почвы. Затем внутри было искусственно создано "арктическое лето" и замерены выбросы углекислого газа.

Оказалось, что даже небольшое потепление в Арктике может привести в высвобождению всех запасов почвенного углерода, и климат станет более жарким. Это может привести к таянию ледников, а это уже вызовет серьезные последствия.

Дальнейшее освоение Арктики, разработка месторождений нефти и газа, а также создание необходимой инфраструктуры может спровоцировать потепление и как следствие выброс парниковых газов, что приведет еще к более тяжелым последствиям.

Сибирским ученым пока не удалось установить, вызывает ли потепление выброс метана. Однако их американские коллеги утверждают, что весенние дожди усиливают эрозию вечной мерзлоты и способствуют выходу большого количества метана.

Климатическое оружие пока представляется чем-то из области фантастики, хотя реальные эксперименты уже были в истории. Но становится понятно, что Арктика является одним из самых уязвимых районов и теоретически может стать местом использования климатической бомбы.

Александр ИЛЬИН
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