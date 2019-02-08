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Украина проводит учения возле Крыма

Фото: rnbo.gov.ua
Зенитчики открывают огонь

В ответ на учения российских расчетов С-400 в Крыму Украина проводит учения вблизи Крыма. Как сообщает пресс-служба военного ведомства страны, в феврале украинские зенитчики проведут стрельбы из Бук-М1, С-125, С-300П/ПО/В1. Пуски состоятся на полигоне Ягорлык в Херсонской области.

Сообщается, что будет проведено более полутора сотен различных мероприятий боевой подготовки, и все они пройдут на фоне обстановки, максимально приближенной к боевой. Кроме того, украинские зенитчики примут участие в испытаниях нового ракетного вооружения, вероятно противокорабельных "Нептунов", а также ЗРС С-125, которую украинские конструкторы переоборудовали в ударный комплекс.

Александр ИЛЬИН
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