Новая ракета США нарушит ядерный баланс

"Трайдент" станет оружием, которое можно применить

В США разрабатывают очередной модификацию термоядерной баллистической ракеты Trident II D5LE c так называемой "маломощной" боевой частью. По мнению американского командования, такие ракеты будут выполнять не стратегическую функцию, а тактическую. Это означает, что ракеты можно будет применить против не только в случае ответного ядерного удара, который сотрет с лица целые города, но и в ходе менее масштабных военных операций.

На данный момент подлодки США вооружены двумя типами Trident II D5 – с боеголовками W76-1 и W88. Первые имеют мощность 100 кт, вторые – 475 кт. Большинство ракет оснащены W76-1.

Но после создания авиационной атомной бомбы В-61-12, которая не такая мощная, как предыдущие модификации, однако ювелирно точная, в США наметилась тенденция создавать маломощных ядерных вооружений, которые берут не силой заряда, а точностью.

Применение подобной бомбы или ракеты не приводит к масштабному радиоактивному загрязнению среды. Но противники этой идеи считают, что это все равно ядерное оружие, и его использование может спровоцировать противника, прежде всего, Россию, на применение самого страшного оружия, тех же ракет "Сармат", которые готовятся к принятию на вооружение, или "Булавы" на подлодках "Борей". Даже в Конгрессе некоторые сенаторы заявили, что новые ракеты лишь усугубят гонку вооружения. Другие же наоборот уверяют, что этим самым Америка проучит Россию за "нарушение договора РСМД", который уже практически "на ладан дышит".

И похоже, такой точки зрения в США придерживается большинство. По данным военного блога Warrior Maven, первые ракеты Trident II D5LE поместили в пусковые установки американских подлодок в 2017 году. По данным ВМС США и Lockheed Martin, ракета преодолевает 4000 морских миль и оснащена множеством разделяющихся боевых блоков. Проект засекречен, однако известно, что у нового "Трайдента" более сложное целенаведение, то есть сама ракета более точная.

В России такие разработки, исходя из открытых данных, такие разработки не ведутся. Однако ранее в Кремле заявляли, что любое использование ядерного оружия любой мощности будет восприниматься как полноценный ядерный удар и вызовет сокрушительный ответный удар.