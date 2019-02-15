Боевые "Аллигаторы" сели на зараженный аэродром

Минобороны выложило уникальное видео

Минобороны опубликовало видео с учений экипажей Ка-52 "Аллигатор" и Ми-8АМТШ "Терминатор". Летчики отработали совместные действия и посадку на условно зараженный аэродром в Приморье. По легенде на территории свирепствует опаснейшая инфекция, вызванная применением бактериологического оружия.

Интересно, что в ходе учений летчиков эвакуировали аэродромные службы, а вертолеты подвергались обеззараживанию.

Также отрабатывались и традиционные парные взлеты с аэродрома, уходы от удара средств ПВО противника, совместное маневрирование и заходы на цели.