Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Боевые "Аллигаторы" сели на зараженный аэродром

Фото: mil.ru
Минобороны выложило уникальное видео

Минобороны опубликовало видео с учений экипажей Ка-52 "Аллигатор" и Ми-8АМТШ "Терминатор". Летчики отработали совместные действия и посадку на условно зараженный аэродром в Приморье. По легенде на территории свирепствует опаснейшая инфекция, вызванная применением бактериологического оружия.


Интересно, что в ходе учений летчиков эвакуировали аэродромные службы, а вертолеты подвергались обеззараживанию.

Также отрабатывались и традиционные парные взлеты с аэродрома, уходы от удара средств ПВО противника, совместное маневрирование и заходы на цели.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы продали российский "Боинг"

Самолет купил единственный участник торгов за $661,5 тыс

Вашингтон готовит цветную революцию в еще одной стране

США поведут Молдавию по пути Украины и Грузии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей