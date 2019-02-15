Горбачев рассекретил нюансы Женевского соглашения

В годовщину вывода советских войск из Афганистана бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказал об интересных подробностях этого события. По его словам, вывести подразделения с минимальными потерями удалось благодаря переговорам с США, Ираком, Пакистаном и другими странами.

Кроме того, в честь годовщины Минобороны РФ опубликовало ранее засекреченные документы, в которых есть подробная информация о проведенных Советской армией операциях.

В частности, сообщается, что только в 1981 г. 149-м гвардейским полком "проведено свыше 100 различных операций, в ходе которых захвачено 17 складов с имуществом и боеприпасами, взято в плен около 500 мятежников, а еще более 1100 – уничтожено".

Также Минобороны обнародовало учетные карточки некоторых известных военных и политиков, например, Руслана Аушева и генерала армии Виктора Дубынина, ставшего в 1992 г. начальником Генштаба.

Афганская война закончилась 15 февраля 1989 года. До этого срока, согласно заключенным Женевским соглашениям, советские войска должны были полностью покинуть Афганистан. Сам же вывод войск начался 15 мая того же года и проходил отнюдь не безболезненно. По данным The Washington Post, за этот период было убито 523 советских солдата. Моджахеды нападали на колонны, однако в советских газетах об этом не писали.

В первые три месяца Афганистан покинули свыше 50 тысяч человек. И примерно столько же с августа по середину февраля.

После смены политического курса о войне в Афганистане предпочитали не вспоминать, окрестив ее чуть ли не "советским Вьетнамом" по примеру американской прессы. Однако в последние годы отношение властей к этому историческому событию сильно изменилось.

Например, в пятницу Владимир Путин присвоил звание Героя России офицеру спецназа ГРУ Владимиру Ковтуну, который в 1987 г. со своей группой захватил американский "Стингер". Это оружие, поставленное США моджахедам, угробило немалое количество российских летчиков.

В государственных СМИ начали печатать статьи, что жителям Афганистана хорошо жилось при "шурави", а с выводом войск, которые "погнал Горбачев", стало только хуже – президента Наджибуллу убили, а моджахеды сделали из страны главного поставщика сырья для наркотиков во всем мире. Все чаще можно услышать мнение, что уходить из Афганистана было не нужно. А после того, как Россия пришла в Сирию, возвращение в Афганистан уже не кажется чем-то из ряда фантастики. Например, пригласить российские вооруженные силы могло бы новое правительство исламской республики, чтобы положить конец влиянию моджахедов и американских "империалистов".