"Боинг" сделает свои "Посейдоны" для ВМС США

Коварные подлодки поспешат к берегам России

Компания "Боинг" изготовит для флота США четыре большие роботизированные подлодки Orca. В отличие от российских субмарин спецпроектов с термоядерными "Посейдонами", американские аппараты работают на дизель-электрическом двигателе и отличаются практически бесшумным ходом. По данным ВМС США, 15-метровая Orca преодолевает до 6 тыс. 500 морских миль, или 12 тыс. км, без подключения к кораблю с оператором. Это означает, что аппарат с вооружением на борту может дойти из Нью-Йорка до Мурманска или Калининграда.

Пока не сообщается, какое вооружение будет нести аппарат, однако теоретически подлодку можно оснастить относительно небольшим термоядерным зарядом. "Боинг" строит Orca на базе своего Echo Voyager, длина которого составляет примерно 15 метров.

По данным специализированного сайта Seapower, софт Orca обладает открытой архитектурой, то есть подводного робота можно будет регулярно модернизировать. Лодка станет полностью автономной, специальные системы будут отвечать за подачу энергии, ее распределение. А датчики – оценивать ситуацию при маневрировании.

В ВМС подтверждают, что лодка будет не только выполнять ударные функции, но и участвовать в противолодочной войне, противодействовать РЭБ и обезвреживать мины. Фактически Orca станет беспилотной многоцелевой подлодкой, в отличие от "Посейдона", у которого задача одна – устроить Армагеддон у берегов Соединенных Штатов.

Ранее в США заявили, что им не хватает 66 подлодок с ядерным вооружением. По мнению The National Interest, Orca могут заполнить образовавшуюся брешь, правда, для этого четырех аппаратов точно не хватит. Но ясно одно: в американских военно-морских силах наметилась тенденция к роботизации. Недавно сразу несколько военачальников ВМС США заявили о необходимости принятия на вооружение кораблей-роботов, некоторые из которых уже испытываются в Америке.