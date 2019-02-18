Крым отдал Украине вовсе не Хрущев

Решение принимал "преемник" Сталина Маленков

Ровно 65 лет назад 19 февраля произошло событие, которые не оказало существенного влияния на общественно-политическую жизнь Советского Союза, но в конечном итоге стало бомбой замедленного действия для последующих поколений.

В этот день в 1954 г. на основании указа Президиума Верховного Совета состоялась передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Необходимость этого шага объяснялась "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР".

Тогда никто и не мог подумать, что меньше, чем через 40 лет, СССР уже не будет, а Россия лишится одного из главных портов стратегического значения и будет арендовать военно-морскую базу, спрашивая "добро" Киева. А затем произойдут события, в результате которых Крым войдет в состав России, а в Донбассе начнется война, разделившая как русских, так и украинцев на два лагеря.

Во всех бедах издавна обвиняют Никиту Хрущева, который якобы и подарил Крым Украине. Однако многие историки утверждают, что на самом деле основную роль в принятие этого решения сыграли Георгий Маленков, Клим Ворошилов и Лазарь Каганович, которые обладали тогда большим влиянием, нежели Никита Сергеевич. К тому моменту только год назад умер Сталин, до триумфального для Хрущева ХХ съезда еще было два года, и место Сталина вполне мог занять председатель Совета министров СССР – вышеупомянутый Маленков.

Согласно другой точке зрения, Крым был передан в состав Украинской ССР по личной инициативе Хрущева. А причиной могла стать как попытка заручиться поддержкой украинской номенклатурой в борьбе за власть с Маленковым, так и стремление реабилитироваться за организацию массовых репрессий на Украине в 1930-е годы.



Первого октября 1991 г. Президиум Верховного Совета Крыма заявил, что полуостров передали Украине в 1954 г. "без учета мнения народа", и предложил отменить указ, а затем провести референдум. Однако окончательное решение обратиться к президенту СССР Михаилу Горбачеву по этому поводу так и не было принято.