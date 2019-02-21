Военный вертолет разбился в Алжире

Два пилота погибли

На западе Алжира потерпел крушение военный вертолет. Как пишет местная газета "Аль-Хабар" со ссылкой на Минобороны страны, ЧП произошло в провинции Тиарет, машина упала в незаселенном сельскохозяйственном районе.

По данным СМИ, спасатели извлекли тела двух летчиков. Марка вертолета пока уточняется. Но, как известно, на вооружении ВВС Алжира есть как машины как американского, так и российского производства.



