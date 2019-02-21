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Украина проводит испытания советских зениток

Фото: commons.wikimedia.org/VoidWanderer (CC BY-SA 4.0)
Киев натаскивает комплексы на российские истребители

Украина продолжает модернизировать советские ракетные комплексы. На этот раз оборонное ведомство страны сообщило о скором завершении испытаний модернизированных ЗРК "Куб" и "Тор", разработанных в советское время. К слову, аналогичная работа проводилась и в России, правда, началась намного раньше.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, который был на испытаниях, выложил на своей странице в Facebook эффектное видео со стрельб.


На нем производится пуск из ЗРК "Куб" образца 1970-х годов. Данный комплекс состоял на вооружении СССР до того, как был разработан более перспективный "Бук". В российской армии "Куб" сейчас не используется, лишь одна батарея осталась в Армении на базе Гюмри.

Судя по всему, украинцы модернизировали кабину приема целеуказания, которая раньше была смонтирована на шасси ЗиЛ-131. Место оператора практически не изменилось, хотя можно разглядеть современный монитор. Также в кадре засветилась самоходная установка разведки и наведения 1с91, входящая в состав "Куба".

Что касается, ЗРК "Тор", то вернуть этот комплекс на вооружение Украина решила в позапрошлом году. ЗРК аналогично достались в наследство от СССР, и киевские власти объявили о модернизации этих систем. У ВСУ есть "Тор" 9К330, принятые на вооружение в 1986 году. Для сравнения, на вооружении армии РФ состоят "Тор-М2" 9К332, у которых в два раза увеличен боекомплект (до 16 ракет), есть возможность вести огонь на ходу, что позволяет защищать технику на марше, а также улучшена точность. Какие преимущества по сравнению с советским комплексом получил украинский, не сообщается.

Александр ИЛЬИН
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