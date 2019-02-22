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Красную армию создавал Троцкий

Фото ИТАР-ТАСС
Отряды бандитов железной рукой перековали в дисциплинированных солдат

23 февраля в России отмечают День защитника отечества. До 1992 года он назывался День Советской армии и Военно-морского флота, но сути это не меняет. Сам праздник, как известно, уходит корнями в 1918 год, когда в конце января Совет народных комиссаров принял Декрет о создании рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) на добровольных началах.

Но мало кто знает, что Красной армии вообще не должно было быть. До революции 1917 года Ленин полагал, что в стране победившего пролетариата регулярная армия вообще не нужна. Он написал работу "Государство и революция", в которой предложил вооружить народ и упразднить регулярную армию как таковую.

Однако на деле все вышло не так. Отряды Красной гвардии, которые формировали в конце 1917 – начале 1918 годов из добровольцев, довольно быстро превратились в полубандитские формирования, которые всячески компрометировали советскую власть.

Фото ИТАР-ТАССИсходя из мемуаров, которые оставили после себя очевидцы тех событий, лучшие бойцы погибали, попадали в плен. А пополняли добровольческую армию те, кто оставались без дела будучи выброшенными на улицу в результате самых разных обстоятельств.

Красные мародерствовали, грабили население. В апреле 1918 года разразилось восстание донских казаков, а затем начало крепнуть Белое движение. Люди просто не хотели мириться с тем, что у них пытались отнять буквально все, а страну повергнуть в разруху.

На протяжении 70 лет советских граждан уверяли, что день образования РККА выглядел примерно так. Сначала вышел соответствующий декрет, а затем, 21 февраля 1918 года, Совет народных комиссаров опубликовал воззвание "Отечество в опасности", а также "Воззвание Военного главнокомандующего Николая Крыленко", которое заканчивалось словами "Все к оружию. Все на защиту революции". В это время на линии современной российско-эстонской границы хозяйничали немцы. И сформированные отряды РККА остановили их продвижение вглубь России.

Фото ИТАР-ТАССОднако часть историков считает день образования РККА 22 апреля 1918 года, когда ВЦИК выпустил декрет "О порядке замещения должностей в Рабоче-Крестьянской Красной Армии". С этого дня выборность командного состава была отменена. Командиров отдельных частей, бригад, дивизий стал назначать Наркоматом по военным делам, а командиров батальонов, рот и взводов – рекомендовали на должности местные военкоматы. Это уже было похоже на регулярную армию, а не "махновские отряды".

Красную армию во многом сформировал Лев Троцкий. Именно он учредил в армии жесткую вертикаль власти, восстановил расстрелы за дезертирство, мобилизацию, знаки различия и единую форму одежды.

Широко известна история, как Троцкий приказал расстрелять каждого десятого бойца 2-го Петроградского полка, который бежал с поля боя под Казанью, причем 20 человек он казнил лично. Таких крутых мер не было даже в царской армии.

Лев Троцкий. Фото: ITAR-TASS29 июля 1918 года Троцкий выпустил декрет, согласно которому все население страны в возрасте от 18 до 40 лет было взято на учет, установлена так называемая военно-конская повинность.

В результате к сентябрю 1918 года численность армии возросла до полумиллиона человек, а к 1920-му до 5,5 млн. Только благодаря жесткой дисциплине, вертикали власти и, конечно, количеству, большевикам удалось создать армию, которая в конце концов одолела зачастую лучше воевавших белых и казаков.

Помогали красным и бывшие царские офицеры, которые решили, что большевики пришли всерьез и надолго. Добровольно в ряды РККА вступили от 2 до 8 тыс бывших офицеров царской армии. Но ключевую роль сыграли комиссары, которые проводили политическую работу в массах, объясняя, почему надо сражаться с белыми за Советскую власть.

Александр ИЛЬИН
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