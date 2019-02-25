Фото необычного Т-80БВМ попало в Сеть

Танк "козырнул" невиданной защитой

В Интернете опубликовали фото последней модификаци Т-80БВМ. Обычно этот танк попадает в объективы с динамической разитой "Реликт", которая защищает лишь башню. Однако пользователь Twitter Ivan O'Gilvi выложил снимок, где комплекты динамической защиты в навесных контейнерах защищают борта машины.

Как пишет военный блог brmd, ранее такой комплект "мешочной защиты", проверенный в Сирии, применялся только на модернизированных Т-72Б3 образца 2016 года. Теперь, по всей видимости, его опробуют на Т-80БВМ.

Стоит отметить, что полный комплект динамической защиты "Реликт" предусматривает защиту бортов – всего 6 секций с элементами 4С23. Однако наТ-80БВМ установили дополнительные "мягкие" контейнеры.