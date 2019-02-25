Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Фото необычного Т-80БВМ попало в Сеть

Фото: mil.ru
Танк "козырнул" невиданной защитой

В Интернете опубликовали фото последней модификаци Т-80БВМ. Обычно этот танк попадает в объективы с динамической разитой "Реликт", которая защищает лишь башню. Однако пользователь Twitter Ivan O'Gilvi выложил снимок, где комплекты динамической защиты в навесных контейнерах защищают борта машины.


Как пишет военный блог brmd, ранее такой комплект "мешочной защиты", проверенный в Сирии, применялся только на модернизированных Т-72Б3 образца 2016 года. Теперь, по всей видимости, его опробуют на Т-80БВМ.

Стоит отметить, что полный комплект динамической защиты "Реликт" предусматривает защиту бортов – всего 6 секций с элементами 4С23. Однако наТ-80БВМ установили дополнительные "мягкие" контейнеры.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Украина загнется без энергоресурсов России

В Киеве вновь напомнили о том, что Москва оказалась главным экономическим партнером страны

"Противно и стыдно": Плющенко набросился на россиян

Спортсмен раскритиковал жителей страны за озлобленность против себя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей