Фото необычного Т-80БВМ попало в Сеть

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В Интернете опубликовали фото последней модификаци Т-80БВМ. Обычно этот танк попадает в объективы с динамической разитой "Реликт", которая защищает лишь башню. Однако пользователь Twitter Ivan O'Gilvi выложил снимок, где комплекты динамической защиты в навесных контейнерах защищают борта машины.
Танк Т-80БВМ с бортовой динамической защитой. Фото https://t.co/g1mCv6LE3T pic.twitter.com/BphxuMLHtr— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 25 февраля 2019 г.
Как пишет военный блог brmd, ранее такой комплект "мешочной защиты", проверенный в Сирии, применялся только на модернизированных Т-72Б3 образца 2016 года. Теперь, по всей видимости, его опробуют на Т-80БВМ.
Стоит отметить, что полный комплект динамической защиты "Реликт" предусматривает защиту бортов – всего 6 секций с элементами 4С23. Однако наТ-80БВМ установили дополнительные "мягкие" контейнеры.
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