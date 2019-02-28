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Украинский Т-84 сойдется с Т-90С

Фото: wikipedia.org
Война в небе рискует перекочевать на землю

Если конфликт между Индией и Пакистаном выйдут на новый уровень и дело дойдет до сухопутной войны, в дело вступят танки. И в этом случае, крайне любопытна дуэль российских Т-90С, которые Москва поставляет Нью-Дели и украинских Т-84, созданных на базе Т-80УД. Как сообщают СМИ, в районе Кашмира уже видели эти машины. Также стягивает свои танки в район предполагаемых боевых действий Нью-Дели.

По мнению военного эксперта "Яндекс-Дзен" Алексея Хлопотова, параметры защиты и огневая мощь Т-90С и Т-80УД вполне сопоставимы, и многое будет зависеть от обученности экипажей.

Украина продала Пакистану 320 танков Т-80УД "Керн" в 90-е годы. В то время как Россия поставила машины Индии относительно недавно, причем часть машин индийцы собрали по лицензии. У Индии около 1000 Т-90С, и это большое преимущество.

Александр ИЛЬИН
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