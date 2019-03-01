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На место СВД метит "Уголек"

Фото: www.globallookpress.com
Однако снайперским винтовкам готовят разные ниши

В России представят новую снайперскую винтовку с колоритным названием "Уголек". Об этом накануне сообщила газета "Известия" со ссылкой генерального директора ЦНИИточмаш Альберта Бакова. По его словам, полуавтоматическая винтовка будет двух модификаций – под классический патрон НАТО .308 и .338 Lapua Magnum, разработанный для стрельбы на большие расстояния.

Интересно, что Минобороны потребовало исключить все импортные комплектующие, поэтому на предприятии столкнулись с определенными проблемами. Раньше такое оружие создавалось с интересах спецслужб, и такой вопрос вообще не стоял.

В настоящий момент опытные образцы винтовки уже готовы. Проводятся испытания, оружие дорабатывается. По плану винтовку официально представят только через четыре года. По словам Бакова, она не вытеснит СВД, так как эти винтовки разные. Снайперская винтовка Драгунова идеально работает на дистанциях до 800 и очень надежна, а "Уголек" будет бить совсем на другие дистанции.

Александр ИЛЬИН
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