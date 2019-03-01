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Пакистан показал сбитый МиГ-21 ВВС Индии

Фото: commons.wikimedia.org
По обломкам можно узнать продукцию советского авиапрома

В то время как индийцы демонстрируют обломки AIM-120, намекая на сбитый F-16 противника, пакистанцы показали обломки МиГ-21. Фотографии опубликовал телеграм-канал "Военный осведомитель". На одном из снимков отчетливо видна хвостовая часть истребителя с индийским триколором. Впрочем, в Нью-Дели и не отрицали потерю одного из истребителей советского производства. До сих пор вопросы вызывает лишь сбитый F-16. В Пакистане до сих пор не подтвердили потерю истребителя четвертого поколения.

Что касается сбитого МиГ-21, то вероятно, это самолет Абхинандана Вартхамана, сына экс-маршала авиации ВВС Индии Симхакутти Вартхамана. Кадры с пленением пилота облетели весь мир.

Агентство ANI уже опубликовало кадры КПП на пакистано-индийской границе, где должна состояться передача пилота представителем ВВС Индии.

Александр ИЛЬИН
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