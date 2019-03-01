"Раскаты грома" США унесли десятки тысяч жизней

Американцы устроили вьетнамцам настоящий ад

2 марта 1965 года началась самая длительная бомбардировка со времен Второй мировой войны, которая по разным данным унесла от 52 тыс. до 182 тыс. мирных жителей. С массированных авиаударов фактически и началась полномасштабная война во Вьетнаме, которую СССР охарактеризовал как грубое посягательство на суверенитет Демократической республики Вьетнам. За три с лишним года США сбросили больше взрывчатки, чем все участники Второй мировой войны с 1941 по 1945 года.

Общеизвестный факт, чем обернулись для сухопутных войск США "вьетнамские каникулы". Месяцы дождей, проведенные в грязи, и вьетконговцы, возникавшие из ниоткуда с оружием в руках. Около 60 тыс. американцев погибли или пропали без вести, кому-то посчастливилось вернуться из плена, но до конца жизни они так и не смогли стать прежними.

У летчиков была другая война, но и у них жизнь была отнюдь не сахар. Северному Вьетнаму и повстанцам помогал СССР, который обучал вьетнамских летчиков летать на Миг-21. Пор некоторым данным, воевали с американцами и советские летчики. Но официально они только обучали. Но совершенно точно "работали" по самолетам советские зенитчики, которых также командировали во Вьетнам вместе с С-75.

В те времена у американцев не было высокоточных бомб, которые они разрабатывают сейчас и они просто утюжили вьетнамцев ковровыми бомбардировками, а особенно непокорных жгли напалмом. Также во Вьетнаме впервые были применены вакуумные бомбы.



Широко известно изречение генерала ВВС США Кертиса Лемея, который пообещал вьетнамцев "вбомбить обратно в каменный век".

В-52 уничтожили стратегические объекты – железные дороги, шоссе и другие гражданские объекты, и в том числе, построенную с помощью СССР первую очередь ТЭС в Уонгби. А затем разбомбили все крупные города, включая Ханой. Бомбардировщики стирали с лица земли целые деревни и специально уничтожали рисовые поля, чтобы вызвать неурожай и голод на территории ДРВ.

Повстанцам осталось только вести партизанскую войну, что они с успехом и делали. В 70 км он Сайгона был вырыт целый подземный город "Железный треугольник", из которого вьетнамцы постоянно совершали дерзкие нападения. Туннели кишели насекомыми и ядовитыми змеями поэтому попытки американцев выкурить вьетконговцев из подземелья ничем не оканчивались.

Обычные бомбы не могли уничтожить туннели, поэтому американцы распылили над джунглями химикаты, которые уничтожили всю растительность. После этого повстанцев расстреливали с вертолетов, как только они высовывались из туннелей. Но и это не принесло должного эффекта.



Тогда В-52 начали сбрасывать специальные многотонные бомбы "блокбастеры", которые засыпали часть лабиринтов. Часть из них остались и сейчас превратились в музеи. Также бомбардировщики бомбили партизанские маршруты – знаменитую тропу Хо Ши Мина. По ней повстанцам переправляли оружие.

Окончилась операция "Раскаты грома" вместе с президентством Линдона Джонсона. В ноябре 1968 года победил Ричард Никсон, который выступал под лозунгом завершения войны "почётным миром", но война продолжалась еще до января 1973 года.