На С-400 нацелился Катар

Систему могут купить несмотря на предостережения США

Технические специалисты из Москвы и Дохи обсуждают покупку Катаром российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на МИД Катара.

Летом прошлого года бахрейнская газета "Ахбар Аль-Халидж" со ссылкой на американский исследовательский центр написала, что Катар отказался покупать российские комплексы из-за давления Вашингтона. До этого катарцы закупали преимущественно американские системы, пожтому С-400 на аравийском полуострове будут для США, как бельмо на глазу.

Но судя по всему, переговоры продолжаются. Возможно, Катар вдохновился примером Турции, которая покупает С-400 несмотря на угрозы санкций со стороны США.