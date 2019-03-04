На С-400 нацелился Катар

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Технические специалисты из Москвы и Дохи обсуждают покупку Катаром российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на МИД Катара.
Летом прошлого года бахрейнская газета "Ахбар Аль-Халидж" со ссылкой на американский исследовательский центр написала, что Катар отказался покупать российские комплексы из-за давления Вашингтона. До этого катарцы закупали преимущественно американские системы, пожтому С-400 на аравийском полуострове будут для США, как бельмо на глазу.
Но судя по всему, переговоры продолжаются. Возможно, Катар вдохновился примером Турции, которая покупает С-400 несмотря на угрозы санкций со стороны США.
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