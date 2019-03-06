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Су-30МКИ сбил ракету F-16

Фото:TASS
Истребитель российского производства достойно встретил "американца"

Появились новые подробности воздушного боя между индийскими и пакистанскими истребителями. Оказалось, что Су-30МКИ сыграли важную роль в схватке, и возможно, спасли жизни летчикам МиГ-21, один из которых все-таки был сбит.

Как пишет индийская газета Hindustan Times, один из истребителей Сухого уничтожил ракету AIM-120, которую выпустил F-16 ВВС Пакистана. В свою очередь, в Исламабаде заявляют, что сбили один из Су-30МКИ. В Индии называют это полнейшей ложью и уверяют, что все "тридцатые" вернулись на базу. А вот один из пакистанских F-16 якобы был сбит, а управлявший им летчик погиб.

Индия в доказательство своих слов показало обломки ракеты AIM-120, однако пока наиболее убедительно выглядят фотографии обломков МиГ-21 ВВС Индии, сделанные на территории Пакистана.

Но "железных" доказательств уничтожения Су-30МКИ у пакистанцев нет. Пакистанская газета The News International лишь ссылается на журналиста Ансара Аббаси. Тот написал в Twitter, что в момент, когда один из ведомых F-16 атаковал МиГ-21, командир крыла сбил "тридцатый".

Согласно версии индийской стороны, в бою участвовали четыре Су-30МКИ, два МиГ-21 и два "Миража". Пакистанских самолетов якобы было 24, включая четыре F-16 и такое же количество JF-17 Thunder китайского производства. Пакистан уверяет, что вообще не поднимал в небо F-16.

Александр ИЛЬИН
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