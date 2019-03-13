Россия и США рвут последние нити

Важнейший договор о сокращении ядерных вооружений под вопросом

Вслед за договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности затрещал по швам и СНВ, договор о стратегических наступательных вооружениях. В МИД РФ поставили под вопрос продление этого соглашения, которое должно состояться в апреле.

Как говорится на сайте ведомства, США должны выполнить свои обязательства по договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), чтобы Москва и Вашингтон смогли перейти к предметному обсуждению вопроса о продлении этого соглашения.

"Хотели бы напомнить американским коллегам, что это не техническая формальность, которую можно было бы выполнить за пару недель или даже еще быстрее, как они, похоже, пытаются это представить", – сообщает МИД РФ.

Стоит отметить, что в настоящий момент Россия и США практически вернулись во времена холодной войны и занимаются наращиванием вооружения, в том числе, ядерного. Москва налаживает массовый выпуск ракеты "Сармат" или "Сатана-2", а также развивает новые стратегические проекты, например, "Авангард" или беспилотный "Посейдон" с двухмегатонным зарядом.

США вооружают B-2 и F-35 ядерными бомбами B-61-12, а также разрабатывают новые высокоточные ракеты для атомных подводных лодок, в которых можно будет менять мощность заряда.

Предыдущий договор СНВ-III был подписан между Россией и США в 2010 году и рассчитан на 10 лет, которые скоро истекают. Документом предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц. Вместе с тем, он не запрещает использование разделяющихся боевых блоков, ракеты с которыми есть как у России, так и США.



В любом случае, этого количества хватит для уничтожения планеты, поэтому подобные заявления являются чисто политическими. В 2002 году Россия демонстративно вышла из СНВ-II после того, как США вышли из договора по ПРО.

Тем не менее, разрыв СНВ может еще больше ухудшить российско-американские отношения, которые и так оставляют желать лучшего.



