Нибиру
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В сети Интернет появилось фото сопровождения российских самолетов немецкими Eurofighter Typhoon. Встреча произошла в небе на Балтикой, самолеты Люфтваффе могли вылететь с эстонской авиабазы Эмари.
Sichert die Zweite: Seit einigen Monaten schützt die #Luftwaffe den Luftraum über dem #Baltikum. Gestern stiegen zwei #Eurofighter als #NATO Alarmrotte auf um russische Flugzeuge - zwei #Flanker und eine #TU134 - zu identifizieren.#Team_Luftwaffe #Bundeswehr #Typhoon pic.twitter.com/jieLJuFsZ7— Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) 12 марта 2019 г.
Два "Еврофайтера" сопроводили Ту-134 и два прикрывавших его Су-27. Самолет Туполева – пассажирский, поэтому, скорее всего, на борту был кто-то из высшего командования. Кто находился в Ту-134, Минобороны не сообщало.
Ранее о приближении этих трех самолетов к границе Латвии сообщили Национальные вооруженные силы (НВС) республики. Впрочем, российские самолеты ничьих границ не нарушали, поэтому никаких претензий к ВС РФ не было.
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