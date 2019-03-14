Встреча произошла над Балтийским морем

В сети Интернет появилось фото сопровождения российских самолетов немецкими Eurofighter Typhoon. Встреча произошла в небе на Балтикой, самолеты Люфтваффе могли вылететь с эстонской авиабазы Эмари.

Два "Еврофайтера" сопроводили Ту-134 и два прикрывавших его Су-27. Самолет Туполева – пассажирский, поэтому, скорее всего, на борту был кто-то из высшего командования. Кто находился в Ту-134, Минобороны не сообщало.

Ранее о приближении этих трех самолетов к границе Латвии сообщили Национальные вооруженные силы (НВС) республики. Впрочем, российские самолеты ничьих границ не нарушали, поэтому никаких претензий к ВС РФ не было.