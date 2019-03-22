Американцы испытали самый быстрый вертолет в мире

Он умеет летать задом наперед и развивает сумасшедшую скорость

В США состоялся пробный полет новейшей винтокрылой машины Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT. По заявлению ее создателей, она почти в два раза превзойдет по скорости существующие аналоги и станет грозной ударной силой американских ВВС.



Компании Boeing и Sikorsky, работавшие над созданием вертолета, опубликовали видео испытаний. На нем можно проследить, как вертолет черного цвета на высоте несколько метров медленно движется над площадкой вперед и назад, совершает разворот на месте, зависает и приземляется.

"DEFIANT спроектирован так, чтобы летать на скорости, примерно в два раза превышающей показатели обычных вертолетов, и имеет в два раза больший радиус действия, при этом сохраняя лучшие, а то и более превосходные летные качества обычных вертолетов",

– заявил вице-президент компании Sikorsky Дэн Спур.

Новая разработка создана по заказу властей США, которым потребовалось существенное увеличение скорости и дальности полета военных вертолетов. Представленная публике машина оснащена двумя соосными винтами. Ее характерной особенностью является конструкция хвоста. Он заканчивается третьим мощным винтом, направленным назад и расположенным в центре широко разнесенного в стороны на горизонтальных стабилизаторах двухкилевого вертикального оперения, передает "Свободная пресса".

Вертолет призван стать составной частью программы Пентагона "Будущий вертикальный взлет". Этот проект предусматривает разработку новых вертолетов пяти категорий для замены стоящих сейчас на вооружении сухопутных сил "Черных ястребов" (UH-60 Black Hawk), "Апачей" (AH-64 Apache), "Чинуков" (CH-47 Chinook) и "Кайова" (OH-58 Kiowa). Начало замены легких вертолетов запланировано на 2030 г., средних – на 2027-2028 гг., тяжелых – на 2035 год.

Российское вертолетостроение тем временем тоже не стоит на месте. В противовес новейшим американским машинам наши конструкторы создают линейку современных винтокрылых машин. Роль первой скрипки в ней будет играть Ми-28НМ, получивший прозвище "Ночной суперохотник". По сравнению с предшественником Ми-28Н он получил новые двигатели, систему управления и комплекс противодействия средствам ПВО. Уже в апреле первые партии таких вертолетов начнут передавать военным, отмечает "Военное обозрение".