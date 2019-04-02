США вооружают союзников на случай войны с Россией и Китаем

Южная Корея получила F-35

Первая пара истребителей F-35А прибыла в Южную Корею. Истребители совершили перелет с аэродрома Льик в Аризоне на авиабазу Чхонджу в 140 км от Сеула. Об этом сообщило агентство "Ренхап".

Как сообщает агентство "Ренхап", официально самолеты передадут в войска уже этой весной. Пара истребителей входит в число шести машин, которые американцы отложили для Сеула в прошлом году. Всего же Южная Корея планирует закупить 40 истребителей за $6,7 млрд. Поставка запланирована на 2019-2021 годы.

F-35 в Южной Корее – плохая новость не только для северокорейских соседей, но и для Китая, у которого с Сеулом исторически не самые простые отношения. До 1992 года КНР признавала только Северную Корею, а Республика Корея только Китайскую народную республику на острове Тайвань. Затем страны установили дипломатические отношения и стали экономическими партнерами.

Однако после того как в США начали готовиться к войне с Китаем, между двумя странами пробежала тень. Как известно, США до сих пор оказывают огромное влияние на Сеул и используют армию Южной Кореи в своих целях.

Ранее США заявили, что намерены продать Тайваню F-16, чтобы островное государство могло защититься от Китая, чем вызвали возмущение в Пекине.