Боевого робота "Уран-9" "перезагрузили"

Раньше у машины шалила пушка

Российский боевой робот "Уран-9", у которого в Сирии выявили ряд серьезных недостатков, все-таки вернули в войска. Теперь, по словам замначальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Макушева, все неполадки устранены и робот полностью готов к службе в войсках. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее у машины "барахлила" ходовая, наблюдалась нестабильная работа 30-миллиметровой автоматической пушки, а также несвоевременное срабатывание цепей спуска. Но главное, робот не мог вести прицельный огонь в движении, что сразу отбрасывало машину на годы назад.

Кроме того, у "Урана-9" обнаружились серьезные проблемы со связью, что было чревато потерей робота. С лета прошлого года над ним кипела работа, и уже в январе 2019-го машину приняли на вооружение.