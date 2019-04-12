Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия начисто лишилась морской обороны

Фото: mil.ru
НАТО в любой момент может воспользоваться возникшей уязвимостью

После падения коммунистического строя наша страна лишилась своей военно-морской мощи. Она практически беззащитна против агрессии с моря. Возрождению флота мешает "сухопутное лобби" в высших эшелонах власти. Такое мнение высказал контр-адмирал в отставке, действительный член Академии военных наук Владимир Дудко.

В статье, опубликованной в "Независимом военном обозрении", адмирал констатирует, что Россия "в значительной мере утратила роль и место великой морской державы". Ей был нанесен невосполнимый урон. Согласно приведенным данным, в 1990 г. из боевого состава ВМФ вывели 91 подводную лодку (ПЛ), 88 надводных кораблей (НК) и 34 катера (КА), в 1991 г. – еще 33 ПЛ (из них 15 атомных), 50 НК и 27 КА. "Кроме того, с 1991 по 1998 гг. были уволены более 60% "наиболее подготовленных и преданных Родине офицеров ВМФ".

"Ревизия оставшегося в наличии после событий 1990-х и нулевых годов корабельного состава флота привела к неутешительному выводу: морская оборона России практически отсутствует. И это при том, что флот США и НАТО только укреплялся в этот период. Наличных сил нашего флота не хватает даже на обеспечение паритета. Достаточно сравнить боевой состав российского ВМФ и военных флотов других стран – наших потенциальных противников – по открытым источникам",

– заявил Дудко.

Контр-адмирала возмутило, что в прошлом году на саммите глав РФ, Турции и Ирана в апреле 2018 г. корабли ВМФ нашей страны не участвовали в обеспечении безопасности Владимира Путина. "Недопустимо, когда присутствие президента Великой державы вне ее пределов не обеспечено силами флота", – сокрушается отставной военный.

Фото: www.globallookpress.com

У нашей страны нет другого выхода, кроме восстановления сил ВМФ. Потому что иначе самое ее существование окажется под угрозой. "Стратегическое положение и богатейшие ресурсы России требуют от нее уделять первостепенное внимание укреплению своих океанских рубежей. Без выхода к морю нашей Родине не выжить, не остаться в ряду мировых держав, не сохранить уникальную русскую континентально-морскую цивилизацию", – отметил Дудко.

Самым серьезным препятствием на пути к возрождению военно-морской мощи, по мнению контр-адмирала, являются недоброжелатели, которые препятствуют выделению финансирования на флотские нужды. Военно-стратегические программы развития флота "отмечены печатью ограниченности и некоторой ущербности", но это не только лишь вина руководителей государства.

"Речь идет скорее о влияниях сухопутной ментальности и возникших в последние годы политико-культурных традиций. В верхних эшелонах власти возникло заметное напряжение между сухопутной и морской военно-политическими стратегиями", – указал эксперт.

По его словам, Россия должна строить не оборонительный флот в виде малых и средних кораблей, миноносцев, подводных лодок и средств минной позиционной войны, а выступать с позиции силы и создавать мощные крейсеры и эсминцы. Потому что именно такой подход соответствует "геополитическим задачам государства".

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Устали от конфликта: американцы потребовали пересмотра отношений с Россией

Политики Соединенных Штатов испугались возможной ядерной войны между державами

Око за око: Белоруссия перекроет России нефтяную трубу

В соседней Республике затаили обиду за наливные яблочки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей