Россия начисто лишилась морской обороны

НАТО в любой момент может воспользоваться возникшей уязвимостью

После падения коммунистического строя наша страна лишилась своей военно-морской мощи. Она практически беззащитна против агрессии с моря. Возрождению флота мешает "сухопутное лобби" в высших эшелонах власти. Такое мнение высказал контр-адмирал в отставке, действительный член Академии военных наук Владимир Дудко.



В статье, опубликованной в "Независимом военном обозрении", адмирал констатирует, что Россия "в значительной мере утратила роль и место великой морской державы". Ей был нанесен невосполнимый урон. Согласно приведенным данным, в 1990 г. из боевого состава ВМФ вывели 91 подводную лодку (ПЛ), 88 надводных кораблей (НК) и 34 катера (КА), в 1991 г. – еще 33 ПЛ (из них 15 атомных), 50 НК и 27 КА. "Кроме того, с 1991 по 1998 гг. были уволены более 60% "наиболее подготовленных и преданных Родине офицеров ВМФ".

"Ревизия оставшегося в наличии после событий 1990-х и нулевых годов корабельного состава флота привела к неутешительному выводу: морская оборона России практически отсутствует. И это при том, что флот США и НАТО только укреплялся в этот период. Наличных сил нашего флота не хватает даже на обеспечение паритета. Достаточно сравнить боевой состав российского ВМФ и военных флотов других стран – наших потенциальных противников – по открытым источникам",

– заявил Дудко.

Контр-адмирала возмутило, что в прошлом году на саммите глав РФ, Турции и Ирана в апреле 2018 г. корабли ВМФ нашей страны не участвовали в обеспечении безопасности Владимира Путина. "Недопустимо, когда присутствие президента Великой державы вне ее пределов не обеспечено силами флота", – сокрушается отставной военный.

У нашей страны нет другого выхода, кроме восстановления сил ВМФ. Потому что иначе самое ее существование окажется под угрозой. "Стратегическое положение и богатейшие ресурсы России требуют от нее уделять первостепенное внимание укреплению своих океанских рубежей. Без выхода к морю нашей Родине не выжить, не остаться в ряду мировых держав, не сохранить уникальную русскую континентально-морскую цивилизацию", – отметил Дудко.

Самым серьезным препятствием на пути к возрождению военно-морской мощи, по мнению контр-адмирала, являются недоброжелатели, которые препятствуют выделению финансирования на флотские нужды. Военно-стратегические программы развития флота "отмечены печатью ограниченности и некоторой ущербности", но это не только лишь вина руководителей государства.

"Речь идет скорее о влияниях сухопутной ментальности и возникших в последние годы политико-культурных традиций. В верхних эшелонах власти возникло заметное напряжение между сухопутной и морской военно-политическими стратегиями", – указал эксперт.

По его словам, Россия должна строить не оборонительный флот в виде малых и средних кораблей, миноносцев, подводных лодок и средств минной позиционной войны, а выступать с позиции силы и создавать мощные крейсеры и эсминцы. Потому что именно такой подход соответствует "геополитическим задачам государства".