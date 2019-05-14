США грозят санкциями Европе

Вашингтону не нравится, что в ЕС стали разрабатывать свое вооружение

Американцы пригрозили Евросоюзу последствиями, если те продолжат разрабатывать собственные оборонные проекты. Об этом пишет испанская El Pais, в распоряжение которое попало письмо заместителя обороны США Эллен Лорд главе дипломатии ЕС Федерики Могерини.

По данным издания в нем много завуалированных угроз. Больше всего американцам не понравилось принятие Регламента Европейского оборонного фонда PESCO. Согласно этому документу, в нем могут участвовать компании не из ЕС, однако интеллектуальная собственность проекта должна быть европейской. Также регламент не допускает контроля экспорта третьими странами, а участие компании в программе PESCO должны одобрить все страны ЕС.

США опасаются, что вето какой-то одной европейской страны может поставить крест на многомиллионном контракте, например с участием Lockheed Martin. Европейские армии с успехом используют "Еврофайтеры", которыми вполне могли бы быть F-16, а относительно недавно в ЕС объявили о разработке своего истребителя шестого поколения. Это означает, что после F-35 европейцы могут вообще перестать закупать американские самолеты, что совершенно не устраивает Вашингтон.

Поэтому США перешли к своей обычной стратегии запугивания. В Пентагоне уверяют, что PESCO ослабляет НАТО, так как создание разных систем усложнит взаимодействия армий альянса.



Впрочем, по мнению экспертов, дело скорее в другом. Как считает директор Королевского института международных исследований Элькано Луис Симон, дело, скорее в конфликте интересов. Напрмир, США очень не понравилось, что богатейшая страна ЕС Германия отказалась от F-35. Американцам очень не нравится, что европейцы выбирают свой путь развития, в том время как Пентагон по традиции пытается формировать армии ЕС по единому образцу для противодействия главному "врагу" – России.