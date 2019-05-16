В США по достоинству оценили МиГ-29СМТ

Истребитель не уступает американскому F-16

В США сравнили модернизированный МиГ-29СМТ с современным американским F-16. Как написал The National Interest (NI), оцифрованная авионика сделала истребитель вполне конкурентоспособным и по возможностям он приближается к новым МиГ-35, которые пока не спешит закупать Минобороны РФ в серьезных количествах.

Очень важно, что МиГ-29СМТ были проверены в деле и совершили более 140 боевых вылетов в Сирии как самостоятельно, так и в группах с Су-34 и Су-35С.

Видео в Сирии летчики не снимали, однако телеканал "Звезда" опубликовал ролик с учений на полигоне "Ашулук" в Астраханской области. Внимание NI привлек даже не столько пуск неуправляемых ракет С-13, сколько короткий кадр оцифрованной авионики самолета. Именно она позволяет эффективнее использовать истребитель для наземных ударов. Новая система вооружения позволила "Фулкруму" взять под крыло противокорабельные Х-29, Х-31 и Х-25 класса "воздух – поверхность". Раньше "двадцать девятые" брали только ракеты "воздух – воздух", так как задумывались именно как истребители других самолетов, прежде всего американских F-16.

Среди других преимуществ – облегченная рама, увеличенный с 1 тыс. 500 км до 2 тыс. км боевой радиус, авиационное радиоэлектронное оборудование пятого поколения и РЛС "Жук-М2Э". Раньше такие ставили только на экспортные МиГ-29UPG для ВВС Индии.

NI считает ошибочным утверждение, что МиГ-29СМТ и МиГ-35 – это всего лишь обновленный "Фулкрум", который давно устарел. Происходит последовательная замена моделей, и МиГ-29СМТ не устареет, когда на вооружение начнут поступать "тридцать пятые". Точно так же, как и США продолжат модернизировать свои F-16 и F-15, достаточно вспомнить F-15X, который вообще оснастят радаром с АФАР.

Разумеется, МиГ-29СМТ не будут посылать в районы, где могут выйти F-35 или F-22, которые засекут "Фулкрумы" раньше. Однако сопроводить бомбардировщик, уничтожить колонну бронетехники и потягаться в ближнем бою с любым истребителем – все это может МиГ-29СМТ. Единственным существенным минусом этого самолета остается прожорливость двигателей. На том же МиГ-35 удалось эту проблему в какой-то мере решить.