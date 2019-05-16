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Минобороны получило новейший Ил-76МД-90А

Фото ИТАР-ТАСС/ Михаил Климентьев
Это второй гигант в этом году

"Авиастар-СП" передал российским военным тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А с бортовым номером 110. Об этом сообщает сайт Объединенной авиастроительной компании.

Это достаточно важное событие, так как Россия испытывает острый дефицит в современных транспортниках. Основной парк пока составляют Ил-76 более ранних модификаций. Самолет с бортом 110 – это уже второй Ил-76МД-90А, который передали военным в этом году. Всего в 2019-м Минобороны по плану получит пять машин.

Как известно, новый самолет оснащен более мощными и экономичными двигателями ПС-90А-76. Кроме того, у него обновлена авионика, установлено модифицированное крыло и усилено шасси.

Александр ИЛЬИН
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