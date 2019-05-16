Россияне пострадали при ударе коалиции в Йемене

Раненых доставили в местную больницу

В результате авиаударов, которые нанесла коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, в Сане пострадали две гражданки РФ, мать и дочь. Как сообщает РИА "Новости, обе женщины работали в сфере здравоохранения, сейчас они доставлены в больницу, осколки попали в область живота, поэтому ранение достаточно тяжелое. В посольстве РФ ранения подтвердили, добавив, что жизням пострадавшим ничего не угрожает, так как была вовремя оказана медицинская помощь.

Ранее агентство Associated Press сообщило о начале авиаударов рано утром в четверг. Самолеты коалиции наносили удары по военным объектам хуситов, однако, судя по всему, пострадали и гражданские, как это часто бывает при бомбардировках.