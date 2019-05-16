Истребители "сбили" разведчиков в Крыму

Полуостров прикрыли "стеной"

На Крымском полуострове, где и так практически не прекращаются военные учения, истребители и ракетчики уничтожили условный самолет-разведчик, "нарушивший" государственную границу.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы округа Вадима Астафьева, был отработан тактический прием "Стена", в ходе которого задействовали 30 кораблей, 6 дивизионов береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", а также 35 самолетов оперативно-тактической авиации.

Жители Севастополя публикуют в соцсетях фотографии боевых самолетов в небе, в частности, с пляжа в Учкуевке. На снимках отметились как МиГ-29, так и Су-35С.