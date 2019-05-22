У F-35 нашли очередные проблемы

Нибиру
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У американского истребителя пятого поколения F-35 находят очередные проблемы, которые делают программу еще дороже. По этой причине некоторые сенаторы даже полагают, что самолет может быть вытеснен новым F-15Х, который будет превосходить F-35 во всем, кроме малозаметности и авионики.
Как заявил военный обозреватель Владимир Карнозов телеканалу "Звезда", у самолета проблемы с генерацией кислорода для летчиков и программным обеспечением (ПО). В частности, разработка и обновление ПО, основанного на языках программирования С, С++ и ADA обходится в миллиарды долларов.
Кроме того, по мнению Карнозова, высокотехнологичный шлем летчика F-35, в котором он может, как бы, видеть сквозь обшивку самолета, слишком тяжелый (2,4 кг) и создает излишнюю нагрузку на шею летчика. Кроме того, он может травмировать пилота при катапультировании.
Эксперт раскритиковал и стелс-покрытие, которое якобы не может обеспечить заявляемую разработчиком малозаметность. Карнозов считает, что F-35 слишком большая машина и за "невидимку" его можно выдать только в случае пиар-акции.
Справедливости ради стоит отметить, что В-2 тоже большая машина, но на радарах виден, как птица.
F-35 не такой большой истребитель: он на четыре метра меньше в длину, чем Су-57, и примерно на столько же уступает в размахе крыла (10 метров).
Что касается программного обеспечения, то оно, действительно обновляется, так как выпущенные ранее истребители приходится модернизировать, так как они уже устарели и не соответствуют современным требованиям. Часть F-35 первого выпуска даже отправили в эскадрилью "Агрессор", чтобы те в учебных боях изображали Су-57 и другие российские истребители.
F-35 – принципиально новый самолет, при этом очень сложный, и вполне логично, что его придется дорабатывать. Вот только обходится это "доведение до ума" слишком дорого. Военные США терпят F-35, так как на нем стоит лучший в мире радар и самая передовая авионика, а сам самолет покупают страны НАТО, Израиль и Япония.
Но только при выполнении четких условий
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