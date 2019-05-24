В МиГ-28 поверила вся Америка

Секретный истребитель засветился в киноленте

После возрождения холодной войны вновь появился интерес к секретным разработкам времен противостояния Запада и СССР. Так недавно американцы вновь заинтересовались истребителем F-23, который создавался в качестве альтернативы F-22 и по некоторым параметрам даже превосходил его.

А недавно военный блог Task & Purpose опубликовал целую статью про мистический советский истребитель МиГ-28, который фигурировал в знаменитом голливудском блокбастере 80-х "Лучший стрелок" с Томом Крузом.

Главный герой лейтенант Пит Митчелл с позывным "Мэверик" летает палубном истребителе F-14 Tomcat и вступает в бой с секретным советским истребителем МиГ-28. Вот только все дело в том, что на вооружении СССР такого самолета тогда не значилось. Были МиГ-27, МиГ-25, но "двадцать восьмого" не было или русские его засекретили?

Как полагает Task & Purpose, скорее всего, создатели фильма намекали на разрабатываемый в Советах МиГ-29, который должен был стать ответом на американский F-16.





На самом деле, на съемках советский истребитель "сыграл" F-5E Tiger II из Военно-морской школы летчиков. Уже тогда этот самолет использовался в эскадрильи "Агрессор" в ходе учебных воздушных боев. Кстати, для этого его используют и сейчас.

По данным военного блога, МиГ-28 стал конечной версией "врага Соединенных Штатов". В одном из первых сценариев, в бой против американских асов должен был пойти МиГ-21.

F-14 сражался против "двадцать первого" в реальном воздушном бою. Правда, это были иранские Tomcat и МиГ-21 ВВС Ирака.

Интересно, что на МиГ-28 не нанесли маркировку советских ВВС, так как опасались международных скандалов. На хвосте истребителя значится звезда в желтом круге, что очень напоминает раскраску китайских самолетов. Однако в Task & Purpose уверены, что скорее всего, киношники изобразили северных корейцев, с которыми и расправился красавчик Том Круз на F-14.