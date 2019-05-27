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Загорелся эсминец "Гремящий"

Фото: www.globallookpress.com
В трюмах вспыхнул мазут

В Североморске загорелся списанный эсминец Северного флота "Гремящий". Пожар начался на территории центра утилизации списанных кораблей.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на спецуправление ФПС №48 МЧС России, на место ЧП прибыли пожарные МЧС и военизированная пожарная часть.

Стоит отметить, что "Гремящего" списали еще в 1968 году. Корабль проекта 7 типа "Гневный", спущенный на воду в 1937-м, активно участвовал в морских баталиях Второй мировой войны.

Эсминец эскортировал транспортники, вел бои с самолетами люфтваффе и немецкими подлодками. В ноябре 1941 года вместе с эсминцем "Громкий" и английскими кораблями обстреливал норвежский Варде. "Гремящий" прошел всю войну.

Александр ИЛЬИН
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