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Впечаталась так впечаталась: подлодка США врезалась в гору

Фото: commons.wikimedia.org
Аварию пережили не все

В интернете опубликовали снимки подлодки "Сан-Франциско", которая почти 15 лет назад на полном ходу столкнулась с горой в Тихом океане.

Фото, которое выложил в Twitter пользователь Ivan O’Gilvi действительно впечатляет. У субмарины разрушен весь головной отсек, что неудивительно: лодка шла на полной скорости.


Авария произошла 8 января 2005 года в 675 километрах от Гуама, на глубине 160 метров. В результате удара были пробиты передние балластные цистерны, и экипаж долго не мог поднять лодку на поверхность. Удар был настолько сильным, что пострадали большинство членов экипажа – 98 человек. Травмы были самые разные, в том числе, переломы и рваные раны конечностей. Помощник машиниста второго класса Джозеф Аллен скончался на следующий день от травм головы.

Тем не менее, ядерный реактор лодки не пострадал, остался целым и внутренний корпус. До сих пор "Сан-Франциско" находится в ремонтных доках, ее не списали.

Александр ИЛЬИН
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