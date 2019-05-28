Впечаталась так впечаталась: подлодка США врезалась в гору

Аварию пережили не все

В интернете опубликовали снимки подлодки "Сан-Франциско", которая почти 15 лет назад на полном ходу столкнулась с горой в Тихом океане.

Фото, которое выложил в Twitter пользователь Ivan O’Gilvi действительно впечатляет. У субмарины разрушен весь головной отсек, что неудивительно: лодка шла на полной скорости.

Подлодка USS San-Francisco после столкновения с подводной горой. Фото new_militarycolumnist pic.twitter.com/V4eXR4DqUJ — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 28 мая 2019 г.

Авария произошла 8 января 2005 года в 675 километрах от Гуама, на глубине 160 метров. В результате удара были пробиты передние балластные цистерны, и экипаж долго не мог поднять лодку на поверхность. Удар был настолько сильным, что пострадали большинство членов экипажа – 98 человек. Травмы были самые разные, в том числе, переломы и рваные раны конечностей. Помощник машиниста второго класса Джозеф Аллен скончался на следующий день от травм головы.

Тем не менее, ядерный реактор лодки не пострадал, остался целым и внутренний корпус. До сих пор "Сан-Франциско" находится в ремонтных доках, ее не списали.