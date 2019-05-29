"Черная программа": США готовят новые ядерные ракеты для В-21

Бомбардиривщик станет воплощением смерти

Американские военные обозреватели отметили существенный прогресс в так называемой "черной программе", в рамках которой США создают новый бомбардировщик В-21. Машина должна прийти на смену легендарному В-2 Spirit, и что самое главное, превзойти ее по многим показателям.

По данным Warrior Maven, сейчас ВВС США испытывают компонтенты для В-21 и строят модели самолета. Как утверждают в командовании военно-воздушных сил, новый самолет будет способен атаковать любую цель на планете Земля на протяжении десятилетий. Самолет вооружат ракетами и бомбами нового поколения, а также датчиками, которых нет сейчас ни на одном летательном аппарате.

Самолет строго засекречен, однако экспертам удалось разведать некоторые подробности проекта. В частности, известно, что он будет превосходить В-2 так же, как F-22 опережает истребители пятого поколения. ЭПР у В-21 будет еще меньше, чем у "Спирита". Сопла двигателей у "двадцать первого" будут расположены на крыше планера, чтобы выхлоп был незаметнее. Вдобавок, горячие газы могут специально охлаждаться с помощью специальной системы.

Планируется, что самолет будет готов к середине 2020-х. До этого времени ВВС США будут эксплуатировать В-2, которые до сих пор в строю, хоть и "истерзали" военный бюджет. Пентагон намерен купить 100 бомбардировщиков В-21, это намного больше, чем в свое время было куплено "Спиритов".

Кроме того, по информации Warrior Maven, самолет будет вооружен новейшими крылатыми ядерными ракетами LRSO, которые пока находятся в разработке. Эти же ракеты будут использовать "вечные" В-52, которые пока не планируется списывать в утиль.

Пентагон собирается приобрести 1000 новых ракет для вооружения бомбардировщиков. Производство боеприпасов должно начаться уже в 2022 году. Предполагается, что новая ракета сможет "обмануть" все существующие зенитно-ракетные системы, как и сам самолет, который сам может подобраться очень близко к цели.

В США уверены, что новая LRSO может стать своеобразным оружием возмездия, как российский "Посейдон".



