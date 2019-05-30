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Су-34 расстреляли командный пункт

Фото:Вадим Савицкий/ТАСС
Ракеты ушли парой

Телеканал Минобороны "Звезда" опубликовал видео ракетного удара истребителей-бомбардировщиков Су-34 во время учений в Курганской области.

Сообщается, что летчики на высоте около 2 км и на скорости 700 км/ч осуществили пуск неуправляемых ракет. Мишенью стал командный пункт условного противника, который был успешно "ликвидирован". Всего в учениях задействовали шесть самолетов и около 50 человек личного состава эскадрильи. 


В ролике Су-34 использует довольно простые НАР С-13, хотя может брать под крыло более "умные" Х-25 или даже Х-59 "Овод" разработки МКБ "Радуга". Самолет активно используется в Сирии, где также проводятся боевые испытания всех видом авиационного вооружения.

Александр ИЛЬИН
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