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Душа нараспашку: в Крыму моряки пустили всех на свои корабли

Фото:Виталий Невар/ТАСС
Черноморский флот устроил день открытых дверей

В Севастополе открылся военно-морской салон, в ходе которого все желающие могут посмотреть на новейшие корабли Черноморского флота. В частности, как передают "Вести Севастополя", к причалц подошли фрегат "Адмирал Макаров", катер "Раптор" и малый ракетный корабль "Вышний Волочок", вооруженный "Калибрами".

"Западные партнеры дали ему прозвище "Морской убийца", потому что у них аналогов таких кораблей нет. Он может наносить ракетные удары как из моря, так и из реки", – цитирует издание командира зенитно-ракетной батареи "Вышнего Волочка" Андрея Александрова.

Кроме того, в Севастополе показали корабль-разведчик, что бывает довольно редко, так как он находится в море большую часть времени, и "светить" моряки его не любят. А вот "Варшавянок" у причала замечено не было, хотя побывать на подлодке было бы интересно многим жителям города.



Александр ИЛЬИН
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