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США запретят запускать спутники на российских ракетах

Фото: www.globallookpress.com
Американцы хотят погубить космическую отрасль РФ

Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещается сотрудничать при космических запусках. В черном списке, помимо России, Китай, Северная Корея, Иран, Судан и Сирия. Об этом говорится в уведомлении управления Пентагона по закупкам на сайте Федерального реестра США. Документ оказался в распоряжении РИА "Новости".

Есть одно важное уточнение: решение вступит в силу 31 декабря 2022 года. График запусков настолько плотный, что до этого времени американцы просто решили не "кошмарить" космический бизнес.

Например, в июле этого года ожидается запуск с Байконура на "Протоне-М" европейского спутника связи Eutelsat 5 West B и американского MEV-1. А в четвертом квартале "Союзы-2.1б" доставят на орбиту десятки британских OneWeb.

Фото: commons.wikimedia.org/alexpgp (CC BY-SA 2.0)Разрыв сотрудничества с Роскосмосом США и стран Запада может серьезно ударить по отечественной отрасли, так как лишит одного из источников дохода. С другой стороны, не все страны будут играть по правилам Вашингтона. Пока кораблями "Союз" пользуются даже США, в частности, для доставки на МКС. Но американцы стремятся отказаться от этой практики, равно как и от ракетных двигателей российского производства.

Александр ИЛЬИН
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