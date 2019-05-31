В Польше разбился легендарный "Спитфайр"

Пилот не успел выпрыгнуть

В Польше разбился самолет, стилизованный под британский истребитель Spitfire. Такие самолеты гудели в небе Европы 70 лет назад.

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на местную радиостанцию RMF FM, истребитель упал в лесу вблизи Клобуцка Силезского воеводства", пилот погиб на месте. По данным очевидцев, самолет кружил над лесом снижаясь, а затем врезался в землю. Причины ЧП пока выясняются, но судя по всему, летчик надеялся посадить машину.

Во время войны летчики Spifire летали с парашютами, так как истребители нередко сбивали. Этот самолет был музейный и, вероятно, принадлежал реконструктору.