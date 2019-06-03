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Ан-32 разбился в Индии

Фото: commons.wikimedia.org
Самолет ищут на Су-30

В Индии потеряли военный транспортник Ан-32, совершавший полет северо-востоке страны. Как сообщил индийский телеканал NDTV, самолет Антонова вылетел с аэродрома Джорхата в штате Ассам и направился на базу Мехук в регионе Аруначал-Прадеш, который граничит с Китаем.

Последний раз самолет связывался с диспетчерами через 35 минут после взлета, затем связь прервалась. По данным Миноборны Индии на борту самолета было восемь членов экипажа и пять военнослужащих. Теперь самолет ищут при помощи истребителей российского производства Су-30 и С-130. По мнению бывшего главы ВВС Индии Прашанта Дикшита, злую шутку с пилотами могла сыграть низкая облачность. В этом районе гористая лесистая местность, и взлетать, садиться достаточно сложно и небезопасно.

Первый полет Ан-32 совершил в 1976 году, машина выпускается до сих пор на киевском заводе "Авиант". Например, в 2011-2012 годах шесть Ан-32 заказал Ирак. Самолет пользуется популярностью, так как может успешно эксплуатироваться при температурах до 50 градусов и на высокогорных аэродромах. В каком состоянии был пропавший Ан-32, уточняется. Однако известно, что при должном техническом обслуживании самолет может летать долго.

Александр ИЛЬИН
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