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На "Армии" покажут нового робота на базе БМП-3

Фото:Interpress/TASS
Машину застраховали на 80 миллионов

Одним из хитов международного военно-технического форума "Армия" наряду с тяжелым беспилотником "Охотник" станет боевой робот "Палладин".

Как сообщил ТАСС со ссылкой на сайт госзакупок машину представит Всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал", который входит в "Ростех". Робота на базе БМП-3 с необитаемым отделением "Драгун" застраховали на 80 млн рублей.

Ранее "Ростех" уже представлял боевого робота на базе БМП-3 – это "Удар", вооруженный 30-мм пушкой, 7,62-мм пулеметом и ПТУРами "Корнет".

Новый робот, по предварительным данным, получил новую ходовую часть, двигатель, систему вооружения и гидромеханическую трансмиссию. А также водометные движители для форсирования водных преград. Какое вооружение получит "Палладин" – пока интрига, но 30-мм пушка, скорее всего, останется.

Российские военные уже приняли на вооружение боевых роботов "Уран-9" и "Нерехту", которую еще называют маленьким убийцей танков. Однако машина на базе БМП-3 больше. Если ей заинтересуются в Минобороны, после заводских испытаний, скорее всего, ее отправят в Сирию, а уже потом будут решать, что с ней делать дальше. На "Армию" традиционно привозят множество боевых роботов, однако большинство из них остаются прототипами.

Александр ИЛЬИН
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