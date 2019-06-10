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Турцию выводят из программы F-35

Фото: commons.wikimedia.org
Местным компаниям ищут замену в других странах

Пентагон отбирает у турецких компаний лицензии на производство комплектующих для F-35. Это обернется существенными финансовыми потерями, так как на ряде предприятий уже наладили выпуск деталей планера, боеприпасов и многое другое.

Ранее США прекратили подготовку турецких пилотов, равно как и остановили поставку тренажеров F-35, без которых невозможно обучение летчиков.

Как пишет Defense News, контрактов, в частности, лишились Turkish Aerospace Industries, Roketsan и Tusas Engine Industries. Всего на территории Турции производится 937 деталей, причем 400 из них делаются исключительно не местных предприятиях. Теперь в Пентагоне уже подыскивают производителей этих деталей в других странах.

Ранее Турция намеревалась закупить 100 истребителей F-35 и фактически владела четырьмя машинами, но теперь США ни за что не отправят их туркам, так как уже в июле может состояться поставка российских С-400. Фактически Пентагон дает Анкаре лишь месяц на раздумье, после чего будет пройдена точка не возврата.

Что касается С-400, то позиция Анкары по-прежнему непреклонна. Турция уверяет, что купит С-400, а если США откажутся продавать F-35, купят другие истребители.

Александр ИЛЬИН
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