Турки представят свой истребитель пятого поколения

Самолет сильно смахивает на F-22

Не обладая истребителем четвертого поколения собственного производства, Турция сразу построит машину пятого. На авиасалоне Ле-Бурже, на котором, к слову, не будет России, компания Turkish Aerospace Industry (TAI) впервые представит загадочный TF-X или Turkish Fighter X, который должен составить конкуренцию американскому F-35 и российскому Су-57.

Правда, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу TAI, на выставке в Париже компания покажет всего лишь полномасштабный макет истребителя. По данным TAI, сейчас самолет находится на стадии определения летно-технических характеристик, а это означает, что фактически истребителя пока нет. Тем не менее, Турция позиционирует себя как страну, которая вот-вот войдет в "клуб пятого поколения" наряду с США, Россией и Китаем.

Особенно TF-X актуален в свете недавнего отказа Турции от F-35 в связи с покупкой С-400. В Анкаре неоднократно заявляли, что если США откажутся продавать ей F-35, Турция купит истребители пятого поколения у другой страны, а затем разработают собственный, имея в виду как раз TF-X.

Ранее планировалось, что TF-X поступят на вооружение в конце 20-х – начале 30-х годов и будут действовать совместно с F-35 и беспилотниками. Однако сейчас стало очевидно, что турецкий истребители может сильно "обрусеть", особенно если Анкара и Москва запустят совместную программу на базе Су-57. Вместе с тем, Турция может пойти по другому пути, сотрудничая с европейскими производителями, которые также разрабатывают истребитель "поколения некст".

Внешне TF-X напоминает F-22. У него похожее хвостовое оперение, два двигателя, а не один, как у F-35. Впрочем, облик самолета может еще несколько раз поменяться