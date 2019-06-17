Советский "Куб" сбил американского "Жнеца"

Старая зенитка "завалила" грозного беспилотника

Американский беспилотник MQ-9 Reaper сбили над Йменом из советского ЗРК "Куб" 60-летней давности, который можно назвать дедушкой современного "Бука".

Как подтвердили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM), 6 июня MQ-9 уничтожили мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" при поддержке иранских сил. Заявление CENTCOM приводит ТАСС.

Американцы уверяют, что данные полета ракеты отличались от аналогичных во время предыдущих атак мятежников, и без Тегерана якобы не обошлось. Правда, никаких доказательств они не предоставили.

Справедливости ради стоит отметить, что MQ-9 способен лететь на высоте свыше 12 км и сбить его не так просто.

С другой стороны, если у хуситов был "Куб-М4", который работает по мишеням на высоте до 14 км, вполне возможно, что был использован только этот ЗРК. Но в любом случае, зенитный расчет должен быть очень опытным.

В данный момент Иран поддерживает шиитских повстанцев хуситов в их борьбе против президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади. Иранские подводные лодки и корабли находятся на боевом дежурстве у побережья Йемена, хотя Тегеран уверяет, что исключительно для борьбы с пиратством.

Что касается "Куба", то у этого ЗРК богатый послужной список. В частности, комплекс широко применяли сирийцы в ходе четвертой арабо-израильской войны. В Дамаске уверяют, что из него было сбито тогда 64 самолета израильских ВВС. Во время ирано-иракской войны 1980 года "Куб" записал на свой счет 21 самолет иранских ВВС. По данным российских источников, югославские "Кубы" сбили несколько самолетов НАТО в 1999 году.



"Куб" применяет и сегодняшняя Сирийская арабская армия. ЗРК отражала нападение авиации США, Великобритании и Франции в прошлом году. Дамаск уверяет, что комплекс перехватил 71 крылатую ракету, однако в Пентагоне уверяют, что все они достигли целей, а "Куб" сработал только потом.

В любом случает, заслуженный "Куб" – однозначно устаревшее оружие против современных истребителей, а "Томагавки" сбить из него практически нереально. Однако поразить относительно тихоходный MQ-9 он вполне мог.