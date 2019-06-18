Нибиру
- Судный день: Нибиру атакует Землю уже завтра
- Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру
- Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга
283 новости
Депутат Верховной Рады Украины Сергей Тарута дважды назвал бойцов ВСУ боевиками по время свой речи в Мариуполе, чем изрядно позабавил представителей ДНР. Как известно, именно их украинские политики называют боевиками.
По всей видимости, олигарх и президент ФК "Металлург" перепутал слова "боевик" и "боец", но, как говорится, слово не воробей – вылетит не поймаешь.
"Хотел бы поблагодарить всех боевиков, все батальоны, Национальную гвардию, военных, которые ковали эту победу", – сказал Тарута. Соответствующую видеозапись опубликовали в YouTube "DNR News".
Депутат оговорился и второй раз, после чего его освистали.
Туманный Альбион шантажирует РФ
Усиление интеграции двух членов Союзного государства вызывает недовольство за океаном