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Депутат Рады назвал украинских военных боевиками

Фото: flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine
В ДНР оратора оценили по достоинству

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Тарута дважды назвал бойцов ВСУ боевиками по время свой речи в Мариуполе, чем изрядно позабавил представителей ДНР. Как известно, именно их украинские политики называют боевиками.

По всей видимости, олигарх и президент ФК "Металлург" перепутал слова "боевик" и "боец", но, как говорится, слово не воробей – вылетит не поймаешь.

"Хотел бы поблагодарить всех боевиков, все батальоны, Национальную гвардию, военных, которые ковали эту победу", – сказал Тарута. Соответствующую видеозапись опубликовали в YouTube "DNR News".

Депутат оговорился и второй раз, после чего его освистали.


Александр ИЛЬИН
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