Российские комплексы РЭБ обесценили американские ракеты

Наведение по GPS стало ненадежным

Российские комплексы РЭБ способны не только заглушить сигнал GPS, но даже исказить его. Несмотря на то, что американцы создали новое поколение бомб и ракет с устойчивыми к помехам головками самонаведения (ГСН) по GPS, русские создали новые глушилки, которые полностью блокируют работу приемников.

Как пишет китайское издание Sina, после поражения СССР в холодной войне, у США было намного больше денег на перспективные вооружения, в то время как российские военные были вынуждены придумывать, как противостоять новейшим американских ракетам и истребителям.

В результате русским удалось разгадать зашифрованный код GPS. Постоянно сканируя частоты, специалисты РЭБ установили закономерности и получили так называемый "псевдокод", который принимался глушителем и отсылался обратно, выводя из строя приемники GPS в радиусе нескольких сотен километров.

Sina напоминает про массовый выход из строя приемников GPS на учениях НАТО в Скандинавии, а также работу войск РЭБ в Сирии. Издание опубликовало фотографии некоторых российских комплексов РЭБ, среди которых есть "Инфауна" на базе БТР. Этот комплекс РЭБ способен защитить целую колонну сухопутных войск, причем фиксируются даже лазерные системы наведения боеприпасов противника.



Ранее эффективность российских комплексов РЭБ признали и американские военные эксперты. На данный момент в США разрабатывают новейшие средства защиты о российских глушилок.