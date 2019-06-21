Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Американцы собрали "джип" для Марса

Фото: commons.wikimedia.org/Bluesnote (CC BY-SA 4.0)
Россия отстает все сильнее от НАСА

В США заканчивают сборку первого марсохода, который уже в 2020 году отправится на красную планету к огромному удовольствию Трампа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Лабораторию реактивного движения (ЛРД) в Пасадине (Калифорния), специалисты НАСА уже завершили монтаж подвески и шести колес. Марсоход назван в честь будущего полета – Mars 2020 Rover.

Каждое колесо диаметром 52,5 см изготовлено из алюминия и насчитывает 48 грунтозацепов для лучшей проходимости. Штанги и рычаги подвесной системы сделаны из титана.

Каждое колесо оснащено мотором, причем передняя и последняя пары снабжены рулевой системой для того, чтобы Mars 2020 мог сделать оборот на 360 градусов на месте.

Марсоход, согласно техническим характеристикам, сможет двигаться по поверхности с наклоном 45 градусов, но как заверяют в НАСА, ему подберут маршрут с 30-градусными "горками" максимум.

На очереди – установка механической руки-манипулятора, мачты с камерой и системы забора образцов грунта.

Mars 2020 Rover получился достаточно большим. Длина машины 3 м, ширина 2,7 м, высота 2,2 м. Вес – 1050 кг. Для сравнения, "Луноход-2" весил 836 кг.

Запуск носителя с марсоходом планируется в июле 2020 года на мысе Канаверал. "Путешествие" аппарата займет месяцы – посадка запланирована 18 февраля 2021 года в кратере Джезеро диаметром 45 км.

Mars 2020 Rover будет искать следы жизни на Марсе, а также исследовать породы грунта и состав атмосферы.

В марте прошлого года Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Андрею Кондрашову заявил, что Россия запустит миссию на Марс в 2019 году. Также, по его словам, планируются исследования Луны, а российские специалисты постараются высадиться на полюса спутника.

Пока о запусках о российском запуске на Красную планету ничего не сообщалось, возможно, он перенесен.

Фото: www.globallookpress.comЧто касается США, то НАСА достаточно далеко продвинулось в "марсианской программе". Так, на Марсе совершила посадку автоматическая станция Mars InSight, предназначенная для изучения глубинных слоев планеты. Запустить астронавтов на Красную планету американцы собираются в 2030-х годах.

СССР в свое время уделял большое внимание изучению как Луны, так и Марса. В 80-х годах Москва активно участвовала в программе "Фобос" с целью изучить спутник Марса. В итоге связь с обоими станциями "Фобос-1" и "Фобос-2" была потеряна.

Готовили конструкторы и ПрОП-Ф – своеобразного 45-килограммового робота-попрыгунчика весом в 43 кг, которого должны были сбросить на Фобос. Но так как связь со станцией потеряли, а программу свернули из-за событий 1991 года, теперь он хранится в музее НПО им. Лавочкина.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Невиданное дело: Путин дважды прослезился на "Прямой линии"

Глава государства расчувствовался на ополченцах и старушке

На Украине нашли виновных в Чернобыльской трагедии

К экологической катастрофе, погубившей регион, привело стремление местных коммунистов урвать побольше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей