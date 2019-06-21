Американцы собрали "джип" для Марса

Россия отстает все сильнее от НАСА

В США заканчивают сборку первого марсохода, который уже в 2020 году отправится на красную планету к огромному удовольствию Трампа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Лабораторию реактивного движения (ЛРД) в Пасадине (Калифорния), специалисты НАСА уже завершили монтаж подвески и шести колес. Марсоход назван в честь будущего полета – Mars 2020 Rover.

Каждое колесо диаметром 52,5 см изготовлено из алюминия и насчитывает 48 грунтозацепов для лучшей проходимости. Штанги и рычаги подвесной системы сделаны из титана.

Каждое колесо оснащено мотором, причем передняя и последняя пары снабжены рулевой системой для того, чтобы Mars 2020 мог сделать оборот на 360 градусов на месте.

Марсоход, согласно техническим характеристикам, сможет двигаться по поверхности с наклоном 45 градусов, но как заверяют в НАСА, ему подберут маршрут с 30-градусными "горками" максимум.

На очереди – установка механической руки-манипулятора, мачты с камерой и системы забора образцов грунта.

Mars 2020 Rover получился достаточно большим. Длина машины 3 м, ширина 2,7 м, высота 2,2 м. Вес – 1050 кг. Для сравнения, "Луноход-2" весил 836 кг.

Запуск носителя с марсоходом планируется в июле 2020 года на мысе Канаверал. "Путешествие" аппарата займет месяцы – посадка запланирована 18 февраля 2021 года в кратере Джезеро диаметром 45 км.

Mars 2020 Rover будет искать следы жизни на Марсе, а также исследовать породы грунта и состав атмосферы.

В марте прошлого года Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Андрею Кондрашову заявил, что Россия запустит миссию на Марс в 2019 году. Также, по его словам, планируются исследования Луны, а российские специалисты постараются высадиться на полюса спутника.

Пока о запусках о российском запуске на Красную планету ничего не сообщалось, возможно, он перенесен.

Что касается США, то НАСА достаточно далеко продвинулось в "марсианской программе". Так, на Марсе совершила посадку автоматическая станция Mars InSight, предназначенная для изучения глубинных слоев планеты. Запустить астронавтов на Красную планету американцы собираются в 2030-х годах.



СССР в свое время уделял большое внимание изучению как Луны, так и Марса. В 80-х годах Москва активно участвовала в программе "Фобос" с целью изучить спутник Марса. В итоге связь с обоими станциями "Фобос-1" и "Фобос-2" была потеряна.

Готовили конструкторы и ПрОП-Ф – своеобразного 45-килограммового робота-попрыгунчика весом в 43 кг, которого должны были сбросить на Фобос. Но так как связь со станцией потеряли, а программу свернули из-за событий 1991 года, теперь он хранится в музее НПО им. Лавочкина.