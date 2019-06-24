Российские военные пролетят над США

Минобороны задействовало Ту-154 и Ан-30

Российский Ту-154МЛК-1 совершает наблюдательный полет над США в рамках договора по открытому небу. Легендарный самолет, который уже почти не выполняет пассажирские перевозки, но используется военными, поднялся с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс.

Как пишет газета газета Минобороны "Красная звезда", Ту-154МЛК-1 совершит полет на максимальную дальность 5130 км в период с 24 по 29 июня. На борту, согласно правилам, будут присутствовать и американские специалисты. Параллельно проходит полет над Швецией на Ан-30Б.