Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Российские военные пролетят над США

Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry A. Mottl
Минобороны задействовало Ту-154 и Ан-30

Российский Ту-154МЛК-1 совершает наблюдательный полет над США в рамках договора по открытому небу. Легендарный самолет, который уже почти не выполняет пассажирские перевозки, но используется военными, поднялся с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс.

Как пишет газета газета Минобороны "Красная звезда", Ту-154МЛК-1 совершит полет на максимальную дальность 5130 км в период с 24 по 29 июня. На борту, согласно правилам, будут присутствовать и американские специалисты. Параллельно проходит полет над Швецией на Ан-30Б. 

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

"Югославский вариант": Украина развалится на части

Чтобы этого избежать, Зеленский должен немедленно договориться с Россией о газе

На Украине нашли виновных в Чернобыльской трагедии

К экологической катастрофе, погубившей регион, привело стремление местных коммунистов урвать побольше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей