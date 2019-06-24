Российские военные пролетят над США

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Российский Ту-154МЛК-1 совершает наблюдательный полет над США в рамках договора по открытому небу. Легендарный самолет, который уже почти не выполняет пассажирские перевозки, но используется военными, поднялся с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс.
Как пишет газета газета Минобороны "Красная звезда", Ту-154МЛК-1 совершит полет на максимальную дальность 5130 км в период с 24 по 29 июня. На борту, согласно правилам, будут присутствовать и американские специалисты. Параллельно проходит полет над Швецией на Ан-30Б.
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