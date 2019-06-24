С-400 внезапно бросили на защиту Сибири

Зенитчиков подняли по тревоге

Расчеты С-400 и С-300 выдвинулись для прикрытия важных государственных объектах в Хакасии и Саратовской области от нападения с воздуха. Маневры прошли в рамках внезапной проверки в Центральном военном округе, в которой приняли участие около 150 тыс. военнослужащих и более 20 тыс. единиц вооружения.

Кроме того, по данным пресс-службы ЦВО, в Свердловской области бла задествована ракетная бригада, вооруженная комплексами "Искандер-М".

Как ранее заявил министр обороны Сергей Шойгу, внезапная проверка началась по решению Верховного главнокомандующего, то есть президента Владимира Путина.